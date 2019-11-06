Боксёру Ковалёву запретили выходить на ринг до января 2020 года
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление комиссии.
Отмечается, что россиянину также рекомендуется ограничиться только бесконтактными тренировками.
Мексиканец Сауль Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.
Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.
Ранее промоутер Кэти Дува заявил, что Ковалёву необходимо отдохнуть от бокса.