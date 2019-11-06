Боксёру Ковалёву запретили выходить на ринг до января 2020 года

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила российскому боксёру Сергею Ковалёву выходить на ринг до 2 января 2020 года по медицинским показаниям.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление комиссии.

Отмечается, что россиянину также рекомендуется ограничиться только бесконтактными тренировками.

Мексиканец Сауль Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.

Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.

Ранее промоутер Кэти Дува заявил, что Ковалёву необходимо отдохнуть от бокса.