Промоутер: Ковалёву необходимо отдохнуть от бокса

Промоутер российского боксёра Сергея Ковалёва Кэти Дува заявила, что спортсмену необходимо отдохнуть после поражения от мексиканца Сауля Альвареса в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

«Сергея из больницы сразу же отправили на отдых, с ним всё хорошо, нет никаких следов на лице. А вот лицо Канело выглядит как лицо проигравшего боксёра», — цитирует промоутера ТАСС.

Она также выразила уверенность, что Ковалёв в дальнейшем будет гораздо лучше выступать против более медленных и крупных соперников.

«Сергею необходимо отдохнуть от бокса некоторое время, затем мы решим, что делать дальше», — сказала она.

Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.

Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.

Ранее Ковалёв отметил, что жизнь продолжается, несмотря на поражение от Альвареса.