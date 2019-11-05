FA отменила красную карточку Сон Хын Мина за фол на получившем тяжёлую травму Гомеше

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Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку, показанную хавбеку лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мину в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с ливерпульским «Эвертоном».
FA отменила красную карточку Сон Хын Мина за фол на получившем тяжёлую травму Гомеше
  • © Darren Staples via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает Sky Sports, FA удовлетворила апелляцию южнокорейского полузащитника, посчитав удаление ошибочным решением арбитра встречи.

Таким образом, Сон Хын Мин не пропустит три следующих матча своей команды.

Эпизод, за который хавбек «Тоттенхэма» был удалён, произошёл на 79-й минуте, когда он в жёстком подкате сзади сбил с ног полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша, который при падении на скорости врезался в другого игрока «шпор» Сержа Орье, в результате чего получил тяжёлую травму голеностопа и покинул поле на носилках. 

Ранее «Эвертон» раскрыл подробности тяжёлой травмы Гомеша.

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