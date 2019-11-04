«Эвертон» раскрыл подробности тяжёлой травмы Гомеша

Футбольный клуб «Эвертон» раскрыл подробности тяжёлой травмы полузащитника команды Андре Гомеша, которую он получил в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Тоттенхэмом».

Как сообщается на официальном сайте «Эвертона», игрок прошёл медобследование, в ходе которого у него был подтверждён перелом костей правой лодыжки. Теперь ему предстоит операция.

Эпизод произошёл на 79-й минуте. Хавбек «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в жёстком подкате сзади сбил с ног Гомеша, который при падении на скорости врезался в другого игрока «шпор» Сержа Орье, в результате чего португалец получил тяжёлую травму голеностопа и покинул поле на носилках.

Ранее сообщалось, что тренеру «Тоттенхэма» пришлось заменить игрока, находившегося в шоковом состоянии после травмы Гомеша.