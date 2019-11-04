СМИ: Тренеру «Тоттенхэма» пришлось заменить игрока, находившегося в шоковом состоянии после травмы Гомеша
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Об этом сообщает издание The Sun.
Орье стал одним из участников эпизода, в результате которого полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш получил перелом ноги. Серж врезался в португальца, упавшего на газон после нарушения правил со стороны форварда «Тоттенхэма» Сон Хын Мина.
За данный фол Сон получил прямую красную карточку, а Гомеш, серьёзно пострадавший в столкновении с соперниками, был госпитализирован.
Ранее в «Эвертоне» рассказали о состоянии Гомеша, получившего тяжёлую травму в матче с «Тоттенхэмом».