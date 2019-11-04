СМИ: Тренеру «Тоттенхэма» пришлось заменить игрока, находившегося в шоковом состоянии после травмы Гомеша

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Главный тренер английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино был вынужден заменить защитника команды Сержа Орье в концовке матча 11-го тура местного чемпионата с «Эвертоном» из-за шокового состояния ивуарийца.
СМИ: Тренеру «Тоттенхэма» пришлось заменить игрока, находившегося в шоковом состоянии после травмы Гомеша
  • © Darren Staples via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает издание The Sun.

Орье стал одним из участников эпизода, в результате которого полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш получил перелом ноги. Серж врезался в португальца, упавшего на газон после нарушения правил со стороны форварда «Тоттенхэма» Сон Хын Мина. 

За данный фол Сон получил прямую красную карточку, а Гомеш, серьёзно пострадавший в столкновении с соперниками, был госпитализирован.

Ранее в «Эвертоне» рассказали о состоянии Гомеша, получившего тяжёлую травму в матче с «Тоттенхэмом».

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