Тренер «Эвертона» рассказал о состоянии Гомеша, получившего тяжёлую травму в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер ливерпульского «Эвертона» Марку Силва прокомментировал травму полузащитника Андре Гомеша, полученную в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с лондонским «Тоттенхэм Хотспур».

«Его доставили в больницу. Наш медицинский штаб в настоящее время всё контролирует. Я не могу говорить об эпизоде с травмой, потому что не видел повтора момента. Я видел его лишь вживую. Это неприятный момент для нас как команды. Это больше чем просто игра в футбол, и мы как команда должны держаться вместе после этого инцидента», — приводит слова Силвы пресс-служба клуба.

Эпизод произошёл на 79-й минуте. Хавбек «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в жёстком подкате сзади сбил с ног Гомеша, который при падении на скорости врезался в другого игрока «шпор» Сержа Орье, в результате чего получил тяжёлую травму голеностопа и покинул поле на носилках.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» в меньшинстве не удержал победу над «Эвертоном» в матче АПЛ.