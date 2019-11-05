СМИ: Главный тренер «Сочи» может быть уволен в случае поражения от ЦСКА
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- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», перед матчем 15-го тура с «Тамбовом» руководство сочинского клуба дало Точилину две игры на исправление ситуации, но «Тамбову» южный коллектив проиграл со счётом 1:2.
Таким образом, в случае поражения от ЦСКА Точилин может быть отправлен в отставку.
Матч «Сочи» — ЦСКА состоится 10 ноября на стадионе «Фишт».
На данный момент «Сочи» занимает последнее место в чемпионате, набрав 13 очков.
Ранее агент Дмитрий Селюк заявил, что «Сочи» приобрёл самого талантливого молодого футболиста Армении.