СМИ: Главный тренер «Сочи» может быть уволен в случае поражения от ЦСКА

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин может быть отправлен в отставку в случае поражения от московского ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает «Чемпионат», перед матчем 15-го тура с «Тамбовом» руководство сочинского клуба дало Точилину две игры на исправление ситуации, но «Тамбову» южный коллектив проиграл со счётом 1:2.

Таким образом, в случае поражения от ЦСКА Точилин может быть отправлен в отставку.

Матч «Сочи» — ЦСКА состоится 10 ноября на стадионе «Фишт».

На данный момент «Сочи» занимает последнее место в чемпионате, набрав 13 очков.

Ранее агент Дмитрий Селюк заявил, что «Сочи» приобрёл самого талантливого молодого футболиста Армении.