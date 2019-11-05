СМИ: Главный тренер «Сочи» может быть уволен в случае поражения от ЦСКА

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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин может быть отправлен в отставку в случае поражения от московского ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
СМИ: Главный тренер «Сочи» может быть уволен в случае поражения от ЦСКА
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», перед матчем 15-го тура с «Тамбовом» руководство сочинского клуба дало Точилину две игры на исправление ситуации, но «Тамбову» южный коллектив проиграл со счётом 1:2.

Таким образом, в случае поражения от ЦСКА Точилин может быть отправлен в отставку.

Матч «Сочи» — ЦСКА состоится 10 ноября на стадионе «Фишт».

На данный момент «Сочи» занимает последнее место в чемпионате, набрав 13 очков.

Ранее агент Дмитрий Селюк заявил, что «Сочи» приобрёл самого талантливого молодого футболиста Армении.

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