Агент Селюк заявил, что «Сочи» приобрёл самого талантливого молодого футболиста Армении

Короткая ссылка
Агент Дмитрий Селюк рассказал о переходе в футбольный клуб «Сочи» армянского полузащитника «Пюника» Эрика Варданяна.
Агент Селюк заявил, что «Сочи» приобрёл самого талантливого молодого футболиста Армении
  • © premierliga.ru

«На сегодняшний день Варданян является самым талантливым молодым футболистом из Армении. Он является футболистом сборной Армении и выступает на позиции атакующего полузащитника», — цитирует агента Sport24.

По его словам, хавбеком интересовались многие клубы, в том числе московский «Локомотив», но самое конкретное предложение сделал «Сочи».

«Сразу скажу, что «Сочи» приобрёл Эрика за гораздо меньшие деньги по сравнению с теми, за которые его хотел купить «Локомотив», — сказал Селюк.

Он также отметил, что Варданян с 11 до 16 лет воспитывался в академии испанской «Барселоны». Его контракт с «Сочи» вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее «Тамбов» одержал победу над «Сочи» в 15-м туре РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить