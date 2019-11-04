Агент Селюк заявил, что «Сочи» приобрёл самого талантливого молодого футболиста Армении

Агент Дмитрий Селюк рассказал о переходе в футбольный клуб «Сочи» армянского полузащитника «Пюника» Эрика Варданяна.

«На сегодняшний день Варданян является самым талантливым молодым футболистом из Армении. Он является футболистом сборной Армении и выступает на позиции атакующего полузащитника», — цитирует агента Sport24.

По его словам, хавбеком интересовались многие клубы, в том числе московский «Локомотив», но самое конкретное предложение сделал «Сочи».

«Сразу скажу, что «Сочи» приобрёл Эрика за гораздо меньшие деньги по сравнению с теми, за которые его хотел купить «Локомотив», — сказал Селюк.

Он также отметил, что Варданян с 11 до 16 лет воспитывался в академии испанской «Барселоны». Его контракт с «Сочи» вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее «Тамбов» одержал победу над «Сочи» в 15-м туре РПЛ.