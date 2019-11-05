Экс-тренер сборной России по бобслею признался, что был удивлён своему увольнению

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Олег Соколов, который был отправлен в отставку с поста старшего тренера сборной России по бобслею, ответил на вопрос, насколько неожиданным для него стало увольнение из национальной команды.
Экс-тренер сборной России по бобслею признался, что был удивлён своему увольнению
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Неожиданным — это мягко сказано! Когда работаешь, многого вокруг себя не замечаешь», — цитирует специалиста РИА Новости.

По его словам, он не мог и предположить, что кто-то недоволен положением дел в сборной. Он также прокомментировал слова президента Федерации бобслея России Елены Аникиной, которая заявила о письме 16 тренеров с просьбой об отстранении Соколова от должности из-за превышения полномочий.

«Письмо мне не прислали и не показали. О его содержании я могу судить только со слов президента. Дождёмся публикации протокола президиума и публикации письма. После этого я смогу дать свои комментарии», — сказал Соколов.

На должность старшего тренера сборной России по бобслею Соколов был назначен в мае 2019 года, сменив в этой должности Сергея Журкина.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России по бобслею отправлен в отставку спустя пять месяцев после назначения.

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