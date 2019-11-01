Тренер сборной России по бобслею отправлен в отставку спустя пять месяцев после назначения

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Старший тренер сборной России по бобслею Олег Соколов был отправлен в отставку с занимаемой должности по решению президиума Федерации бобслея России, заседание которого состоялось в четверг, 31 октября.
Тренер сборной России по бобслею отправлен в отставку спустя пять месяцев после назначения
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Об этом специалист рассказал РИА Новости.

По словам Соколова, после рассмотрения президиумом федерации нарушений в критериях отбора при формировании экипажей на Кубок мира и Кубок Европы его работа была принята неудовлетворительной.

«Хотя никакие спортивные показатели не рассматривались, говорилось о моих морально-человеческих качествах», — добавил он.

На должность старшего тренера сборной России по бобслею Соколов был назначен в мае 2019 года, сменив в этой должности Сергея Журкина.

Ранее сообщалось, что Сочи претендует на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону в 2024 году.

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