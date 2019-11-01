Тренер сборной России по бобслею отправлен в отставку спустя пять месяцев после назначения
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- РИА Новости
Об этом специалист рассказал РИА Новости.
По словам Соколова, после рассмотрения президиумом федерации нарушений в критериях отбора при формировании экипажей на Кубок мира и Кубок Европы его работа была принята неудовлетворительной.
«Хотя никакие спортивные показатели не рассматривались, говорилось о моих морально-человеческих качествах», — добавил он.
На должность старшего тренера сборной России по бобслею Соколов был назначен в мае 2019 года, сменив в этой должности Сергея Журкина.
Ранее сообщалось, что Сочи претендует на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону в 2024 году.