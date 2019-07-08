Сочи претендует на проведение ЧМ по бобслею и скелетону 2024 года

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) огласила список кандидатов на проведение чемпионата мира 2024 года.

Как сообщает пресс-служба организации, на проведение мирового первенства претендуют российский город Сочи, канадский Уистлер и немецкий Винтерберг.

Место проведения турнира будет определено на конгрессе IBSF 2020 года, который пройдёт в Китае.

Сочи должен был принять чемпионат мира 2017 года, однако соревнования были перенесены в немецкий Кёнигсзе.

Ранее сообщалось, что суд Москвы отклонил иск бобслеистки Сергеевой к ФМБА.