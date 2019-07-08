Сочи претендует на проведение ЧМ по бобслею и скелетону 2024 года
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба организации, на проведение мирового первенства претендуют российский город Сочи, канадский Уистлер и немецкий Винтерберг.
Место проведения турнира будет определено на конгрессе IBSF 2020 года, который пройдёт в Китае.
Сочи должен был принять чемпионат мира 2017 года, однако соревнования были перенесены в немецкий Кёнигсзе.
Ранее сообщалось, что суд Москвы отклонил иск бобслеистки Сергеевой к ФМБА.