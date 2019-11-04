Экс-хоккеист Фёдоров прокомментировал наличие американского гражданства у Малкина

Трёхкратный чемпион мира по хоккею в составе сборных СССР и России Сергей Фёдоров оценил ситуацию с наличием американского гражданства у нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Такое ощущение, что мы живём в XIX или XVIII веке, а не в XXI. Будто ни у кого раньше не было двойного гражданства! Это обычная практика, никто при этом не забывает свои корни. Я бы не стал осуждать подобное решение», — цитирует экс-игрока «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не видит никаких проблем в ситуации с Малкиным, а также заявил, что из-за скандалов по подобным поводам только усугубляется напряжённая обстановка между США и Россией.

«Президент Путин и господин Лавров пытаются сблизиться с такой могущественной страной, как США, и господин Трамп тоже работает в этом направлении. Но многим это невыгодно. Это всё, что мне есть сказать о политике», — добавил Фёдоров.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

Хоккеист является членом общественного движения Putin Team, созданного в поддержку России и президента страны Владимира Путина нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.