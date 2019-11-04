Магомедшарипов рассказал о разнице в отношении к языку в России и США

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов рассказал, как у него обстоят дела с изучением английского языка.

«Английский язык я изучал месяца два. Пытался учить слова, но зачем учить, если ты их не используешь? В Америке не нужно, чтобы ты правильно говорил. Там надо, чтобы ты просто не молчал. Они сами тебя поправят, если что. Это не как в России, где ты неправильно что-то сказал, ошибся, а всем смешно сразу. В Америке стараются тебя понять и помочь. Помогает общение с тренерами. Раньше мало общались, сейчас больше», — сказал Магомедшарипов в интервью пресс-службе UFC.

Россиянин 9 ноября проведёт бой с Кэлвином Каттаром на турнире UFC в Москве.

Ранее Масвидаль сказал, что люди хотят увидеть, как Макгрегору сделают больно.