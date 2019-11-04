Масвидаль — о Макгрегоре: люди хотят увидеть, как ему сделают больно

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Обладатель неофициального пояса «самого жёсткого гангстера» (BMF) Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хорхе Масвидаль обрушился с критикой на бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.
Масвидаль — о Макгрегоре: люди хотят увидеть, как ему сделают больно
  • © Global Look Press

«Вы знаете, что, чёрт возьми, я сделаю с этим мальцом, он просто карлик! Дана Уайт, президент этой компании, сказал, что я слишком мужественен для Макгрегора. Я понимаю, почему люди хотят видеть, как ему больно после всего того, что он натворил. Но он не хочет этого, поэтому просто болтает, чтобы его имя было на слуху. Вы сами видите, он бьёт стариков по лицу, потому что это те бои, в которых он может победить», — приводит слова Масвидаля Daily Mail.

В последнем бою американец победил соотечественника Нэйта Диаса техническим нокаутом и завоевал пояс BMF.

Ранее сообщалось, что Масвидаль победил Диаса техническим нокаутом на турнире UFC в Нью-Йорке.

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