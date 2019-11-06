Жулин похвалил Самарина и его тренера за упорство и желание рисковать

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Известный тренер Александр Жулин прокомментировал второе место российского фигуриста Александра Самарина на французском этапе Гран-при.
Жулин похвалил Самарина и его тренера за упорство и желание рисковать
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Я очень рад за Сашу и его тренера Светлану Соколовскую. Они с огромным упорством шли к тому, чтобы исполнять четверные лутц и флип в обеих программах. Кто-то им мог говорить, что не надо этого делать, это слишком сложно, лучше упростить и довольствоваться какими-то местами. Но их идея сработала, в коротком прокате Самарин даже был конкурентоспособен с Ченом», — отметил Жулин в интервью RT.

По мнению наставника, фигурист находится на правильном пути.

«Он пока не такой «катальщик», как Натан и Юдзуру, поэтому ему надо чем-то брать. То, что он хочет быть именно в тройке, а не быть на шестом-восьмом месте, это вызывает уважение. Я ему только желаю прибавлять и прибавлять», — добавил Жулин.

Ранее он прокомментировал психологическое состояние российских фигуристок по итогам первых трёх этапов Гран-при.

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