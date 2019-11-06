Жулин: Загитовой, Медведевой и Туктамышевой безумно тяжело ментально

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил психологическое состояние Алины Загитовой, Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой после первых трёх этапов Гран-при.

По мнению специалиста, им непросто состязаться с дебютантками нынешнего сезона Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Алёной Косторной.

«Безусловно, всем троим сейчас безумно тяжело ментально, потому что они столкнулись с новым для фигурного катания явлением. Однако все через это проходили. Хочется им пожелать терпения, здоровья и успехов. Но с трио Тутберидзе будет очень тяжело бороться», — отметил Жулин в интервью RT.

Ранее тренер рассказал, как изменилось исполнение прыжков у Загитовой.