Жулин: Загитовой, Медведевой и Туктамышевой безумно тяжело ментально

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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил психологическое состояние Алины Загитовой, Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой после первых трёх этапов Гран-при.
Жулин: Загитовой, Медведевой и Туктамышевой безумно тяжело ментально
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По мнению специалиста, им непросто состязаться с дебютантками нынешнего сезона Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Алёной Косторной.

«Безусловно, всем троим сейчас безумно тяжело ментально, потому что они столкнулись с новым для фигурного катания явлением. Однако все через это проходили. Хочется им пожелать терпения, здоровья и успехов. Но с трио Тутберидзе будет очень тяжело бороться», — отметил Жулин в интервью RT.

Ранее тренер рассказал, как изменилось исполнение прыжков у Загитовой.

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