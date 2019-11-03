Бабаев: Мешкову, наверное, нравятся сцены насилия в отношении игроков ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказал мнение о судействе матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«Вчера была хорошая игра, отличный стадион, великолепная футбольная атмосфера. Но, к сожалению, в очередной раз матч был подпорчен необъективным судейством», — приводит слова Бабаева «Чемпионат».

Он отметил, что самым печальным в данной ситуации является то, что даже VAR не в состоянии исправить ситуацию.

«А Виталию Мешкову, который как раз был судьёй VAR в этом матче, наверное, нравятся сцены насилия в отношении игроков ЦСКА. То он не заметил, как Фёдору Чалову сломали нос в штрафной в нашем матче против «Сочи, то решил не обращать внимания, как Иваня Облякова бьют сзади шипами прямой ногой, что также привело к рваной ране и кровотечению», — добавил фенкционер.

Матч «Зенита» и ЦСКА, прошедший в Санкт-Петербурге, завершился вничью — 1:1. Армейцы провели большую часть второго тайма, играя в меньшинстве.

Ранее гендиректор «Зенита» прокомментировал судейство в матче с ЦСКА.