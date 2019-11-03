Гендиректор «Зенита» прокомментировал судейство в матче с ЦСКА

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о судействе матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

«У нас редко говорят, что судья хорошо и без ошибок отработал игру. Можно по-разному трактовать эпизоды: наступил или задел, зацепил или ударил. Болельщик каждой команды будет за своих», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Он отметил, что старший офицер Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросам судейства итальянец Роберто Розетти на недавней встрече с представителями клубов пояснил нюансы работы VAR.

«Мы находимся на начальном и тестовом периоде его использования. Как говорится, Москва не сразу строилась. Необходимо обрести опыт его использования», — добавил функционер.

Матч «Зенита» и ЦСКА, прошедший в Санкт-Петербурге, завершился вничью — 1:1. Хозяева поля провели большую часть второго тайма, играя в большинстве.

Ранее Сергей Хусаинов заявил, что арбитр Михаил Вилков должен был удалить игрока «Зенита» Сердара Азмуна в матче с ЦСКА.