Хусаинов заявил, что арбитр Вилков должен был удалить игрока «Зенита» Азмуна в матче с ЦСКА

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Бывший футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.
Хусаинов заявил, что арбитр Вилков должен был удалить игрока «Зенита» Азмуна в матче с ЦСКА
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Как сообщает ТАСС, по мнению Хусаинова, главный арбитр матча Михаил Вилков дважды ошибся, не став удалять нападающего «Зенита» Сердара Азмуна за фолы на Иване Обляковом и Хёрдуре Магнуссоне.

«В первом случае он сделал вид, что вообще ничего не было. А если увидел, но ничего не сделал, значит, испугался удалять на седьмой минуте. Это бывает, когда, как говорится, не хватило духа. В концовке был точно такой же эпизод, хамский. Это подчёркивает, что судья несправедливо относится к участникам матча», — пояснил эксперт.

Хусаинов также отметил, что полузащитник ЦСКА Яка Бийол был удалён несправедливо.

«Бийол пытался сыграть в мяч, который находился ниже уровня головы, на уровне груди. Футболист «Зенита» Вильмар Барриос выскакивал из-за спины и играл головой в мяч опасно по отношению к себе», — добавил бывший арбитр.

Матч «Зенита» и ЦСКА, прошедший в Санкт-Петербурге, завершился вничью — 1:1. Армейцы провели большую часть второго тайма, играя в меньшинстве.

Ранее Виктор Гончаренко высказал мнение, что Бийола не стоило удалять в матче с «Зенитом».

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