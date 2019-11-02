Хусаинов заявил, что арбитр Вилков должен был удалить игрока «Зенита» Азмуна в матче с ЦСКА
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Как сообщает ТАСС, по мнению Хусаинова, главный арбитр матча Михаил Вилков дважды ошибся, не став удалять нападающего «Зенита» Сердара Азмуна за фолы на Иване Обляковом и Хёрдуре Магнуссоне.
«В первом случае он сделал вид, что вообще ничего не было. А если увидел, но ничего не сделал, значит, испугался удалять на седьмой минуте. Это бывает, когда, как говорится, не хватило духа. В концовке был точно такой же эпизод, хамский. Это подчёркивает, что судья несправедливо относится к участникам матча», — пояснил эксперт.
Хусаинов также отметил, что полузащитник ЦСКА Яка Бийол был удалён несправедливо.
«Бийол пытался сыграть в мяч, который находился ниже уровня головы, на уровне груди. Футболист «Зенита» Вильмар Барриос выскакивал из-за спины и играл головой в мяч опасно по отношению к себе», — добавил бывший арбитр.
Матч «Зенита» и ЦСКА, прошедший в Санкт-Петербурге, завершился вничью — 1:1. Армейцы провели большую часть второго тайма, играя в меньшинстве.
Ранее Виктор Гончаренко высказал мнение, что Бийола не стоило удалять в матче с «Зенитом».