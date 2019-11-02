Гончаренко считает, что футболиста ЦСКА Бийола не стоило удалять в матче с «Зенитом»

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с петербургским «Зенитом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гончаренко считает, что футболиста ЦСКА Бийола не стоило удалять в матче с «Зенитом»
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Мы искали свои шансы, у нас были возможности на второй гол. Мы амбициозная команда и пробуем играть на победу. Эта игра — повод для оптимизма и уверенности для таких ребят, как Карпов и Бистрович», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Он также высказал мнение об удалении полузащитника Яки Бийола, получившего вторую жёлтую карточку на 54-й минуте.

«Тот случай, когда не нужно мешать командам, «Зенит» шёл больше вперёд, его не стоило удалять», — добавил специалист.

Матч «Зенита» и ЦСКА, прошедший в Санкт-Петербурге, завершился вничью 1:1.

Ранее Сергей Семак высказал мнение, что «Зенит» сделал всё для победы над ЦСКА.

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