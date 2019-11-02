Семак считает, что «Зенит» сделал всё для победы над ЦСКА

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с московским ЦСКА в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак считает, что «Зенит» сделал всё для победы над ЦСКА
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«У нас было много моментов, но не сумели их реализовать. В обороне привезли обидный гол, есть разочарование от результата. Хотелось бы более живой игры, градус был большой. Вся команда была в штрафной, мы создавали моменты за счёт флангов и дальних ударов, только не получилось забить. Все ребята делали всё необходимое для победы», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Матч «Зенита» и ЦСКА, прошедший в Санкт-Петербурге, завершился вничью — 1:1. Хозяева поля провели большую часть второго тайма, играя в большинстве.

Ранее сообщалось, что «Зенит» стал победителем первого круга РПЛ.

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