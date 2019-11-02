«Зенит» стал победителем первого круга РПЛ

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Петербургский «Зенит» досрочно стал победителем первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» стал победителем первого круга РПЛ
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После 14 туров у сине-бело-голубых в активе 32 очка. При этом подопечным Сергея Семака ещё предстоит сыграть в 15-м туре с московским ЦСКА.

Перед 15-м туром шансы опередить «Зенит» были только у столичного «Локомотива», но железнодорожники сыграли вничью с «Уфой» (1:1).

Догнать петербургский коллектив может «Ростов» в случае своей победы над «Краснодаром» и если «Зенит» проиграет ЦСКА, но команда Валерия Карпина не сможет подняться на первое место, так как уступила сине-бело-голубым в очной встрече.

Ранее «Тамбов» одержал победу над «Сочи» в 15-м туре РПЛ.

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