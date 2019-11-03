Кудряшов объяснил, почему Ковалёв проиграл Альваресу
- AFP
«Ковалев был излишне аккуратен и очень сильно придерживался того плана, который они придумали. Он выступал вторым номером. Если бы Сергей где-то упёрся и начал действовать так же остро, как раньше, то Альварес мог и ощутить всю мощь россиянина», — цитирует боксёра РИА Новости.
По его словам, он понимал, как будет проходить бой, но всё равно ему хотелось видеть Ковалёва в ином состоянии. Он также предположил, что на результате поединка мог сказаться фактор некой боязни Ковалёва устать в конце боя.
«На самом деле поединок получился небогатым и неярким. Альварес ждал, когда Ковалёв подсядет, чтобы ударить», — резюмировал Кудряшов.
Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.
Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.
Ранее Ковалёв поблагодарил болельщиков за поддержку в бою с Альваресом.