Канадский комментатор остался под впечатлением от выступлений российских фигуристок

Канадский комментатор Тед Бартон остался под впечатлением от выступлений российских фигуристок на старте сезона.

«Алёна Косторная — какая же она красивая и спортивная! Анна Щербакова, Саша Трусова, Алёна Косторная — три совершенно особенные девушки. Нельзя забывать и про олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. Это золотая эра русского женского катания. Мы счастливчики, что видим всё это», — написал Бартон в своём Twitter.

Косторная одержала победу на этапе серии Гран-при во Франции, в Канаде сильнейшей стала Трусова, а на этапе в США золото завоевала Щербакова.

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о возможном завершении карьеры Загитовой.