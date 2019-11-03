Канадский комментатор остался под впечатлением от выступлений российских фигуристок

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Канадский комментатор Тед Бартон остался под впечатлением от выступлений российских фигуристок на старте сезона.
Канадский комментатор остался под впечатлением от выступлений российских фигуристок
  • © ted.barton.75
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«Алёна Косторная — какая же она красивая и спортивная! Анна Щербакова, Саша Трусова, Алёна Косторная — три совершенно особенные девушки. Нельзя забывать и про олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. Это золотая эра русского женского катания. Мы счастливчики, что видим всё это», — написал Бартон в своём Twitter.

Косторная одержала победу на этапе серии Гран-при во Франции, в Канаде сильнейшей стала Трусова, а на этапе в США золото завоевала Щербакова.

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о возможном завершении карьеры Загитовой.

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