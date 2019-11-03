Боксер Ковалёв о поражении от Альвареса: это хороший опыт

Российский боксёр Сергей Ковалёв прокомментировал своё поражение от мексиканца Сауля Альвареса в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

«Я провёл бой так, как и планировал, к сожалению, получилось так. Я поздравляю Альвареса, он сделал историю. Я боксировал больше джебом, чтобы не открывать корпус. Считаю, что это был хороший опыт», — цитирует Ковалёва ТАСС.

Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.

Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.

Ранее Альварес назвал победу над Ковалёвым самой важной в карьере.