Альварес назвал победу над Ковалёвым самой важной в карьере

Мексиканский боксёр Сауль Альварес поделился эмоциями после победы над россиянином Сергеем Ковалёвым в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

«Это был очень трудный бой, но мы знали, что и как будет. Я сделал историю, это самая важная победа в карьере. Я очень уважаю своего соперника, он провёл хороший бой», — цитирует Альвареса ТАСС.

Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.

Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.

Ранее появилось видео нокаута в бою Альвареса и Ковалёва.