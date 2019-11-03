Появилось видео нокаута в бою Альвареса и Ковалёва

В сети опубликовали видео поражения нокаутом российского боксёра Сергея Ковалёва от мексиканца Сауля Альвареса в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

Видео опубликовано в Twitter.

Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.

Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.

Ранее сообщалось, что Ковалёву не потребовалась медицинская помощь после нокаута от Альвареса.