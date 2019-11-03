Появилось видео нокаута в бою Альвареса и Ковалёва
Видео опубликовано в Twitter.
Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.
Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.
Ранее сообщалось, что Ковалёву не потребовалась медицинская помощь после нокаута от Альвареса.
Wow! Close fight ended by Canelo knocking out Kovalev. #boxing#CaneloKovalev#vegaspic.twitter.com/EEPtrQ9eaC— Mick Akers (@mickakers) November 3, 2019