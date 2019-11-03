Ковалёву не потребовалась медицинская помощь после нокаута от Альвареса

Российскому боксёру Сергею Ковалёву не потребовалась медицинская помощь после поражения нокаутом от мексиканца Сауля Альвареса в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что команда россиянина отказалась от оперативной помощи.

Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.

Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.

Ранее сообщалось, что Ковалёв нокаутом проиграл Альваресу в бою за титул чемпиона мира по версии WBO.