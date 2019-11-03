Ковалёву не потребовалась медицинская помощь после нокаута от Альвареса
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что команда россиянина отказалась от оперативной помощи.
Альварес, который является обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе, нокаутировал соперника и стал чемпионом мира WBO в полутяжёлой весовой категории.
Для Ковалёва это поражение стало четвёртым в карьере при 34 победах и двух ничьих.
Ранее сообщалось, что Ковалёв нокаутом проиграл Альваресу в бою за титул чемпиона мира по версии WBO.