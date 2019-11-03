Передача Свечникова не спасла «Каролину» от поражения от «Нью-Джерси» в НХЛ

«Каролина Харрикейнз» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Роли и завершилась в пользу гостей — 5:3.

В составе хозяев отличились Уоррен Фёгеле, Теуво Терявяйнен и Эрик Хаула. У «Дэвилз» шайбы забросили Майлз Вуд, Джек Хьюз, Нико Хишир, Пи Кей Суббэн и Дэймон Сиверсон.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей.

Ранее «Филадельфия Флайерз» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ, несмотря на два очка Ивана Проворова.