Передача Свечникова не спасла «Каролину» от поражения от «Нью-Джерси» в НХЛ
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Встреча прошла в Роли и завершилась в пользу гостей — 5:3.
В составе хозяев отличились Уоррен Фёгеле, Теуво Терявяйнен и Эрик Хаула. У «Дэвилз» шайбы забросили Майлз Вуд, Джек Хьюз, Нико Хишир, Пи Кей Суббэн и Дэймон Сиверсон.
Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей.
Ранее «Филадельфия Флайерз» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ, несмотря на два очка Ивана Проворова.