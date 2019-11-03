«Филадельфия» уступила «Торонто» в НХЛ, несмотря на два очка Проворова

Короткая ссылка
«Филадельфия Флайерз» в серии буллитов потерпела поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Филадельфия» уступила «Торонто» в НХЛ, несмотря на два очка Проворова
  • Reuters

Основное время встречи, прошедшей в Филадельфии, завершилось со счётом 3:3.

В составе хозяев отличились россиянин Иван Проворов, Клод Жиру и Трэвис Санхайм. У «Мэйпл Лифс» шайбы забросили Каспери Капанен, Джейсон Спецца и Митчелл Марнер. 

В серии буллитов победу гостям принёс точный бросок Андреаса Юнссона.

Проворов, помимо гола, отметился результативной передачей. Другой российский хоккеист Илья Михеев, выступающий за «Торонто», также сделал результативный пас.

Ранее дубль Дениса Гурьянова и гол Александра Радулова помогли «Даллас Старз» обыграть «Монреаль Канадиенс» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить