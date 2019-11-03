«Филадельфия» уступила «Торонто» в НХЛ, несмотря на два очка Проворова

«Филадельфия Флайерз» в серии буллитов потерпела поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Филадельфии, завершилось со счётом 3:3.

В составе хозяев отличились россиянин Иван Проворов, Клод Жиру и Трэвис Санхайм. У «Мэйпл Лифс» шайбы забросили Каспери Капанен, Джейсон Спецца и Митчелл Марнер.

В серии буллитов победу гостям принёс точный бросок Андреаса Юнссона.

Проворов, помимо гола, отметился результативной передачей. Другой российский хоккеист Илья Михеев, выступающий за «Торонто», также сделал результативный пас.

Ранее дубль Дениса Гурьянова и гол Александра Радулова помогли «Даллас Старз» обыграть «Монреаль Канадиенс» в НХЛ.