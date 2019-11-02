Магнуссон заявил, что разочарован удалением Бийола в матче с «Зенитом»

Полузащитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал ничью с петербургским «Зенитом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы играли больше от обороны, у соперников была стремительная атака, нам пришлось много защищаться», — приводит слова Магнуссона «Матч ТВ».

Он также высказал мнение об удалении полузащитника Яки Бийола, получившего вторую жёлтую карточку на 54-й минуте.

«Мы забили первыми, но потом было удаление, мы им разочарованы. Не могу сказать, справедливо удаление или нет, но нам пришлось играть вдесятером», — добавил хавбек.

Матч «Зенита» и ЦСКА, прошедший в Санкт-Петербурге, завершился вничью — 1:1. Армейцы провели большую часть второго тайма, играя в меньшинстве.

Ранее Виктор Гончаренко высказал мнение, что Бийола не стоило удалять в матче с «Зенитом».