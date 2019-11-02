«Рома» взяла верх над «Наполи» в Серии А
- @officialasroma
Встреча прошла в Риме и завершилась в пользу хозяев — 2:1.
В составе римлян на 19-й и 55-й минутах отличились Николо Дзаньоло и Жордан Верету (с пенальти). Гости ответили на это голом Аркадиуша Милика на 72-й минуте.
На 26-й минуте защитник «Ромы» Александр Коларов не реализовал 11-метровый удар.
В компенсированное время местный коллектив остался в меньшинстве после удаления Криса Смоллинга.
«Рома» набрала 22 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Неаполитанцы с 18 баллами в активе находятся на седьмой строчке.
Ранее мяч Сусо принёс «Милану» победу над СПАЛ в матче чемпионата Италии по футболу.