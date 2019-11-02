«Рома» взяла верх над «Наполи» в Серии А

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«Рома» обыграла «Наполи» в матче 11-го тура итальянской футбольной Серии А.
«Рома» взяла верх над «Наполи» в Серии А
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Встреча прошла в Риме и завершилась в пользу хозяев — 2:1.

В составе римлян на 19-й и 55-й минутах отличились Николо Дзаньоло и Жордан Верету (с пенальти). Гости ответили на это голом Аркадиуша Милика на 72-й минуте.

На 26-й минуте защитник «Ромы» Александр Коларов не реализовал 11-метровый удар.

В компенсированное время местный коллектив остался в меньшинстве после удаления Криса Смоллинга.

«Рома» набрала 22 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Неаполитанцы с 18 баллами в активе находятся на седьмой строчке.

Ранее мяч Сусо принёс «Милану» победу над СПАЛ в матче чемпионата Италии по футболу.

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