Мяч Сусо принёс «Милану» победу над СПАЛ в матче чемпионата Италии по футболу

В матче десятого тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на своём поле обыграл СПАЛ со счётом 1:0.

Автором единственного в поединке мяча стал испанский форвард Сусо, отличившийся на 63-й минуте.

Этот успех позволил команде Стефано Пиоли набрать 13 очков и подняться на десятую строчку турнирной таблицы итальянского чемпионата. От четвёртого места, позволяющего принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, проваливший старт сезона-2019/20 и сменивший главного тренера несколькими неделями ранее «Милан» отстаёт на шесть баллов.

Ранее сообщалось, что «Милан» заинтересован в приобретении защитника английского «Ливерпуля» и сборной Хорватии по футболу Деяна Ловрена.