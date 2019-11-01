Российский голкипер Шестёркин признан лучшим вратарём октября в АХЛ

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Российский голкипер клуба «Хартфорд Вулф Пэк» Игорь Шестёркин признан лучшим вратарём в Американской хоккейной лиге (АХЛ) по итогам октября.
Российский голкипер Шестёркин признан лучшим вратарём октября в АХЛ
  • © hartfordwolfpack.com

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Шестёркин пропустил девять шайб из 155 бросков по своим воротам в шести матчах, пять из которых завершились победой его команды. Таким образом, он отразил 94,2% бросков при коэффициенте надёжности 1,49. В его активе также один «сухой» матч.

23-летний Шестёркин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» летом 2019 года, однако по итогам тренировочного лагеря был отправлен в «Хартфорд», являющийся фарм-клубом команды из Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин тренировался во втором звене «Питтсбурга» перед матчем с «Эдмонтоном».

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