Малкин тренировался во втором звене «Питтсбурга» перед матчем с «Эдмонтоном»

Нападающий сборной России по хоккею и «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин тренировался во втором звене команды накануне матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».

Как сообщает журналист DK Pittsburgh Sports Дэйв Молинари в своём Twitter, 33-летний россиянин тренировался во втором звене с Алексом Гальченюком и Патриком Хёрнквистом.

Он также отметил, что, отрабатывая игру в большинстве, в пятёрке с Малкиным на лёд вышли Крис Летанг, Джастин Шульц, Джейк Гюнцель и Сидни Кросби.

Малкин получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс», состоявшемся 6 октября. Спустя 12 дней он возобновил тренировки на льду.

Матч «Питтсбург» — «Эдмонтон» состоится 2 ноября.

Ранее известный комментатор Геннадий Орлов высказался о наличии американского гражданства у Малкина.