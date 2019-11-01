Гусев во второй раз подряд не попал в заявку «Нью-Джерси» на матч НХЛ

Российский нападающий «Нью-Джерси Девилз» Никита Гусев не вошёл в заявку команды на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерз».

Об этом сообщила журналистка Аманда Стэйн в своём Twitter.

27-летний Гусев перешёл в «Нью-Джерси» летом 2019 года из «Вегас Голден Найтс», за который не сыграл ни одного матча. В его активе 4 (3 + 1) очка в девяти матчах за «Девилз».

Он не был включён в заявку команды на предыдущий матч регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг», завершившийся поражением «Нью-Джерси» со счётом 6:7.

Встреча с «Филадельфией» состоится 2 ноября.

Ранее бывший форвард «Нью-Джерси» высказал мнение о проблемах Гусева в НХЛ.