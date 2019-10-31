«Тампа» победила «Нью-Джерси» в дебютном матче Волкова в НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» победила «Нью-Джерси» в дебютном матче Волкова в НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счётом 7:6 в пользу гостей.

В основное время за «Нью-Джерси» забили Сами Ватанен, Йеспер Братт, оформивший дубль, и Кайл Палмьери, ставший автором хет-трика. Российский форвард Никита Гусев не попал в заявку на матч.

«Тампа» ответила шайбами Ондржея Палата, оформившего дубль, а также Алекса Киллорна, Брейдена Пойнта, Энтони Чирелли и Мэтью Жозефа. В овертайме победу «Лайтнинг» принёс гол Тайлера Джонсона.

Россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачёв очков не набрали. Андрей Василевский провёл весь матч в запасе, а Александр Волков дебютировал в НХЛ. 22-летний форвард провёл на льду 12 минут 49 секунд и завершил игру с показателем «-2»

Ранее Андрей Николишин высказался о будущем Гусева в НХЛ.

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