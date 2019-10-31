«Тампа» победила «Нью-Джерси» в дебютном матче Волкова в НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счётом 7:6 в пользу гостей.
В основное время за «Нью-Джерси» забили Сами Ватанен, Йеспер Братт, оформивший дубль, и Кайл Палмьери, ставший автором хет-трика. Российский форвард Никита Гусев не попал в заявку на матч.
«Тампа» ответила шайбами Ондржея Палата, оформившего дубль, а также Алекса Киллорна, Брейдена Пойнта, Энтони Чирелли и Мэтью Жозефа. В овертайме победу «Лайтнинг» принёс гол Тайлера Джонсона.
Россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачёв очков не набрали. Андрей Василевский провёл весь матч в запасе, а Александр Волков дебютировал в НХЛ. 22-летний форвард провёл на льду 12 минут 49 секунд и завершил игру с показателем «-2»
Ранее Андрей Николишин высказался о будущем Гусева в НХЛ.