Бывший форвард «Нью-Джерси» высказал мнение о проблемах Гусева в НХЛ

Бывший нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Патрик Элиаш высказал мнение о причинах возникновения сложностей у Никиты Гусева в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«В Европе играют намного медленнее, чем здесь. Гусев мог бы с этим справиться. Он хочет играть слева, но это вряд ли получится. Он принимает шайбу без движения, а интенсивность игры в НХЛ такова, что при таком раскладе соперник сразу тебя атакует. Поэтому нужно что-то придумать, чтобы сделать всё быстрее, а переезд на правый фланг может сработать. Это облегчит ему игру, он будет чаще находиться с шайбой. А это значит, что Никита начнёт больше двигаться», — приводит слова Элиаша «Чемпионат».

27-летний Гусев перешёл в «Нью-Джерси» летом 2019 года из «Вегас Голден Найтс», за который не сыграл ни одного матча. В его активе 4 (3 + 1) очка в девяти матчах за «Девилз». Он не был включён в заявку команды на матч регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг», завершившийся поражением «Нью-Джерси» со счётом 6:7.

Ранее «Лос-Анджелес» с Ковальчуком потерпел четвёртое поражение в НХЛ подряд, проиграв «Ванкуверу».