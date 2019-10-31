«Лос-Анджелес» с Ковальчуком потерпел четвёртое поражение в НХЛ подряд, проиграв «Ванкуверу»

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«Лос-Анджелес Кингз» потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Лос-Анджелес» с Ковальчуком потерпел четвёртое поражение в НХЛ подряд, проиграв «Ванкуверу»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе «Лос-Анджелеса», потерпевшего четвёртое поражение подряд, забили Адриан Кемпе и Джефф Картер, оформивший дубль. Илья Ковальчук и Николай Прохоркин результативными действиями не отметились.

Победу «Ванкуверу» принесли шайбы Бо Хорвата, Элиаса Петтерссона и Брока Бёзера, оформившего хет-трик.

В других матчах игрового дня «Сент-Луис Блюз» без травмированного Владимира Тарасенко обыграл «Миннесоту Уайлд» (2:1), «Монреаль Канадиенс» взял верх над клубом «Аризона Койотс» (4:1), а «Коламбус Блю Джекетс» проиграл команде «Эдмонтон Ойлерз» (1:4).

Ранее сообщалось, что «Флорида» в овертайме победила «Колорадо» в матче НХЛ, Бобровский отразил 27 бросков.

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