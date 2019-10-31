«Флорида» в овертайме победила «Колорадо» в матче НХЛ, Бобровский отразил 27 бросков

«Флорида Пантерз» одержала победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время за «Колорадо» забили Мэттью Ньето, Йоонас Донской и Натан Маккиннон. Российский форвард Валерий Ничушкин продлил свою безголевую серию в НХЛ до отметки в 81 матч.

«Флорида» ответила голами Колтона Севьюра, Александра Баркова и Джонатана Юбердо. В овертайме победу «Пантерз» принесла шайба Юбердо, который оформил дубль. Сергей Бобровский отразил 27 из 30 бросков по своим воротам, а Евгений Дадонов набрал одно очко за голевой пас.

Ранее сообщалось, что «Тампа» победила «Нью-Джерси» в дебютном матче Волкова в НХЛ.