«Флорида» в овертайме победила «Колорадо» в матче НХЛ, Бобровский отразил 27 бросков

Короткая ссылка
«Флорида Пантерз» одержала победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Флорида» в овертайме победила «Колорадо» в матче НХЛ, Бобровский отразил 27 бросков
  • @Avalanche
  • Twitter

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время за «Колорадо» забили Мэттью Ньето, Йоонас Донской и Натан Маккиннон. Российский форвард Валерий Ничушкин продлил свою безголевую серию в НХЛ до отметки в 81 матч.

«Флорида» ответила голами Колтона Севьюра, Александра Баркова и Джонатана Юбердо. В овертайме победу «Пантерз» принесла шайба Юбердо, который оформил дубль. Сергей Бобровский отразил 27 из 30 бросков по своим воротам, а Евгений Дадонов набрал одно очко за голевой пас.

Ранее сообщалось, что «Тампа» победила «Нью-Джерси» в дебютном матче Волкова в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить