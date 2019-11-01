Рейнгольд раскритиковал «Ростов» за матч со «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал победу команды над «Ростовом» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

«Спартак» идёт в правильном направлении, играет прилично, а «Ростов» построил «заборчик» и провёл тренировочную игру. К Кубку нужно относиться серьёзно. Имею в виду «Ростов» и тренера Карпина, который половину игры улыбался. Чего улыбался — непонятно», — цитирует эксперта Sport24.

По его словам, «Спартак» большую часть матчей демонстрировал приличную игру, в то время как «Ростов» не было видно на поле. Он также отметил прогресс красно-белых при новом главном тренере Доменико Тедеско.

«В чём различия между футболом Тедеско и футболом Кононова? Давайте лучше забудем, что делал Кононов, и будем двигаться вперёд. Говорю вам как профессионал: прогресс налицо», — сказал Рейнгольд.

Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене» и завершилась со счётом 2:1. «Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка России, в котором встретится с ЦСКА.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о переводе Бакаева в центр поля в «Спартаке».