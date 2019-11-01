Российский футболист рассказал о своей депортации из Эстонии

Российский нападающий клуба «Реал де Минас» из Гондураса Евгений Кабаев рассказал, как был депортирован из Эстонии, в которой выступал за местную «Левадию».

«Ехал домой, нарушил скоростной режим. Поскольку эстонцы, мягко говоря, относятся к русским предвзято, получилось так, что меня арестовали, отправили под суд, а затем выслали из страны и заблокировали «шенген» на год», — цитирует Кабаева «Матч ТВ».

Он отметил, что никогда не попадал в ДТП и не злоупотреблял превышением скорости. По его словам, он два дня провёл в местном СИЗО, а после этого отправился в суд.

«Судья вынес решение — двое суток. Вышел, и на следующий день меня депортировали. Моментом. Забрали паспорт и повезли к границе. Потом узнал, что по закону у меня было 12 часов, чтобы собрать вещи, но такой возможности мне не дали», — добавил Кабаев.

Он также заявил, что у него была возможность обжаловать приговор, но это бы заняло слишком много времени, и он расторг контракт с «Левадией».

Ранее Кабаев рассказал, что попал в рейтинг самых красивых игроков чемпионата Гондураса.