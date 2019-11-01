Российский футболист Кабаев: я попал в рейтинг самых красивых игроков чемпионата Гондураса

Российский нападающий клуба «Реал де Минас» из Гондураса Евгений Кабаев рассказал, что был включён в рейтинг самых красивых футболистов местной лиги.

«Забавно, что попал в рейтинг самых красивых игроков лиги по мнению местного издания. Поставили на восьмое место. Партнёры показывали и завидовали», — цитирует Кравцова «Матч ТВ».

Он также заявил, что испытывал по отношению к себе проявления расизма в Гондурасе.

Россиянин перешёл в «Реал де Минас» в 2019 году из эстонской «Левадии».

Ранее российский футболист признался, что ему кричали с трибун в чемпионате Гондураса.