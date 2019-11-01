Российский футболист Кабаев: я попал в рейтинг самых красивых игроков чемпионата Гондураса
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«Забавно, что попал в рейтинг самых красивых игроков лиги по мнению местного издания. Поставили на восьмое место. Партнёры показывали и завидовали», — цитирует Кравцова «Матч ТВ».
Он также заявил, что испытывал по отношению к себе проявления расизма в Гондурасе.
Россиянин перешёл в «Реал де Минас» в 2019 году из эстонской «Левадии».
Ранее российский футболист признался, что ему кричали с трибун в чемпионате Гондураса.