Российский футболист признался, что ему кричали с трибун в чемпионате Гондураса

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Российский нападающий клуба «Реал де Минас» из Гондураса Евгений Кабаев рассказал, как на него реагировали местные СМИ и болельщики.
Российский футболист признался, что ему кричали с трибун в чемпионате Гондураса
  • Pixabay

«На меня обращают внимание, ведь в Гондурасе мало европейцев, а русских они вообще никогда не видели», — приводит слова Кравцова «Матч ТВ».

Он отметил, что его узнают на улицах, кроме того, после переезда в страну он сразу дал три интервью, хотя на тот момент ещё не успел провести ни одной игры за свой клуб.

«В основном всех интересовало моё присутствие в списке претендентов на «Золотую бутсу» рядом с Роналду и Месси в 2014-м. Для них это бомба вообще. Здесь, на самом деле, знают о нашей стране — вот недавно с трибун кричали: «Руссо, руссо, Путин, водка». Классика», — добавил Кабаев. 

Россиянин перешёл в «Реал де Минас» в 2019 году из эстонской «Левадии». 

Ранее хоккеист «Трактора» Виталий Кравцов рассказал об американском юморе.

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