Теннисист Джокович продемонстрировал знание русского языка

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович ответил на вопрос журналиста на русском языке.
Теннисист Джокович продемонстрировал знание русского языка
  • © Christopher Levy/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я понимаю чуть-чуть. Вы говорите — и я понимаю вас», — сказал Джокович на русском языке в интервью Eurosport.

Теннисист отметил, что корни сербского и русского языка очень близки, и это позволяет ему понимать русский, когда на нём кто-то медленно говорит.

Джокович в этом сезоне стал победителем двух турниров Большого шлема — Australian Open и Уимблдона.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов подвёл итоги сезона.

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