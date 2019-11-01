Теннисист Джокович продемонстрировал знание русского языка
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«Я понимаю чуть-чуть. Вы говорите — и я понимаю вас», — сказал Джокович на русском языке в интервью Eurosport.
Теннисист отметил, что корни сербского и русского языка очень близки, и это позволяет ему понимать русский, когда на нём кто-то медленно говорит.
Джокович в этом сезоне стал победителем двух турниров Большого шлема — Australian Open и Уимблдона.
Ранее российский теннисист Карен Хачанов подвёл итоги сезона.