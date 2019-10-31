Теннисист Хачанов подвёл итоги сезона

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Российский теннисист Карен Хачанов назвал поражение от Яна-Леннарда Штруффа во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Париже главным разочарованием сезона.
Теннисист Хачанов подвёл итоги сезона
  • Reuters

«Главные достижения сезона? Первый четвертьфинал турнира «Большого шлема» на «Ролан Гаррос». Думаю, также «Мастерс» в Монреале. Два года подряд я там доходил до полуфинала. Эти результаты запомнились больше всего, потому что они были на крупных турнирах. Разочарование? Если честно, то в Париже. Первые два сета я играл один из своих лучших матчей. Но теннис иногда бывает несправедливым видом спорта.  Вообще, год прошёл без каких-либо блестящих результатов и матчей, в целом у меня был солидный сезон», — цитирует Хачанова Eurosport.

Россиянин не сумел квалифицироваться на итоговый турнир АТР и после окончания турнира в Париже покинет топ-15 рейтинга.

Ранее сообщалось, что Джокович обыграл Эдмунда на турнире АТР в Париже.

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