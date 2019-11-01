Боец UFC Гиллеспи заявил, что хочет добиться боя с Нурмагомедовым
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- © Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com
«Если мне не удастся победить Ли, то я не буду драться с Хабибом. Сейчас я пытаюсь сосредоточиться только на этом», — приводит слова спортсмена MMA Junkie.
Он также выразил мнение, что с россиянином необходимо пробовать состязаться в борьбе, так как никто из бойцов, специализирующихся в стойке, не смог составить ему должного сопротивления.
«Всегда стремился к этому бою, так как хочу испытать себя. Но сначала надо пройти Ли. Это большой вызов для меня», — сказал Гиллеспи.
Бой Гиллеспи и Ли состоится на турнире UFC 244 в Нью-Йорке 2 ноября.
В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее боец MMA Нейт Диас рассказал о конфликте с Нурмагомедовым.