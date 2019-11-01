Боец UFC Гиллеспи заявил, что хочет добиться боя с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля Грегор Гиллеспи заявил, что в случае победы над соотечественником Кевином Ли будет добиваться поединка с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Если мне не удастся победить Ли, то я не буду драться с Хабибом. Сейчас я пытаюсь сосредоточиться только на этом», — приводит слова спортсмена MMA Junkie.

Он также выразил мнение, что с россиянином необходимо пробовать состязаться в борьбе, так как никто из бойцов, специализирующихся в стойке, не смог составить ему должного сопротивления.

«Всегда стремился к этому бою, так как хочу испытать себя. Но сначала надо пройти Ли. Это большой вызов для меня», — сказал Гиллеспи.

Бой Гиллеспи и Ли состоится на турнире UFC 244 в Нью-Йорке 2 ноября.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее боец MMA Нейт Диас рассказал о конфликте с Нурмагомедовым.