Боец UFC Гиллеспи заявил, что хочет добиться боя с Нурмагомедовым

Короткая ссылка
Американский боец смешанного стиля Грегор Гиллеспи заявил, что в случае победы над соотечественником Кевином Ли будет добиваться поединка с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Боец UFC Гиллеспи заявил, что хочет добиться боя с Нурмагомедовым
  • globallookpress.com
  • © Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com

«Если мне не удастся победить Ли, то я не буду драться с Хабибом. Сейчас я пытаюсь сосредоточиться только на этом», — приводит слова спортсмена MMA Junkie.

Он также выразил мнение, что с россиянином необходимо пробовать состязаться в борьбе, так как никто из бойцов, специализирующихся в стойке, не смог составить ему должного сопротивления.

«Всегда стремился к этому бою, так как хочу испытать себя. Но сначала надо пройти Ли. Это большой вызов для меня», — сказал Гиллеспи.

Бой Гиллеспи и Ли состоится на турнире UFC 244 в Нью-Йорке 2 ноября.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. 

Ранее боец MMA Нейт Диас рассказал о конфликте с Нурмагомедовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить