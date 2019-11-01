Боец UFC Диаз рассказал о конфликте с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля Нейт Диаз рассказал о произошедшем в 2015 году конфликте с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Я не тот тип, который начинает затравливать и задираться. Когда всё это произошло, я просто стоял и наблюдал за поединком моего друга. Они же делали групповое фото и смеялись надо мной», — цитирует спортсмена BJPenn.

По его словам, Нурмагомедов в компании своей команды что-то сказал в его адрес, и Диаз дал ему в ответ пощёчину. При этом, по словам американца, Нурмагомедов никак на это не отреагировал.

«Тогда я был в гневе, мне не следовало так поступать, это было глупо, но он издевался надо мной. Теперь же Хабиб играет в «мистера правильность». Он говорит, что ему не нужен треш-ток и всё в этом духе. В конфликте с Конором он взял на себя роль жертвы», — сказал Диаз.

Следующим соперником Диаза станет Хорхе Масвидаль, с которым они проведут поединок на UFC 244.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что никогда не считал Макгрегора сильным противником для своего сына.