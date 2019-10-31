Абдулманап Нурмагомедов: никогда не считал Макгрегора сильным противником

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Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о поединке сына, которым гордится больше всего.

«Мне понравился бой Хабиба с Рафаэлом дус Анжусом. Перед этим поединком мы три месяца работали в горах, Хабиб был готов как никогда. Я сказал ему: «Если выиграешь, можно будет делать серьёзные выводы о тебе». Объяснил, что бразилец — это претендент на титул. В результате сын выиграл вчистую, а затем травмировался и выбыл из строя на два года. Хабиб перенёс четыре операции, а дус Анжус завоевал пояс. По сути, это была схватка двух чемпионов. Оба были на пике, сын оказался на голову сильнее в их очном противостоянии. А если брать лучший поединок с точки зрения хайпа и денег, то понятно, что речь идёт о встрече с Конором Макгрегором. Однако никогда не считал его сильным противником. Он шоумен», — рассказал отец бойца на встрече со студентами Махачкалинского финансово-экономического колледжа.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Рафаэла дус Анжуса прошёл 19 апреля 2014 года. Победу единогласным решением судей одержал россиянин. Из-за травм свой следующий поединок Нурмагомедов провёл 16 апреля 2016 года.

Ранее сообщалось, что отец Нурмагомедова признался, что сын хотел завершить карьеру после травмы.

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