Отец Нурмагомедова признался, что сын хотел завершить карьеру после травмы

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о восстановлении спортсмена после травмы, полученной в 2014 году.

«Сын перенёс восемь переломов и четыре операции. Самую тяжёлую ему сделали в Германии, когда лечили межпозвоночную грыжу. Люди с подобными проблемами думают о том, будут ли нормально ходить, а Хабиб на третий день дошёл до окна с помощью каталки, а уже через четыре месяца побил Даррелла Хорчера. После операции на крестообразной связке он спрашивал, будет ли его нога такой же подвижной, как раньше. К сожалению, нет. Замечаю это, когда он выполняет различные упражнения. Например, играя в футбол, он не может ударить по мячу с лёта с обеих ног. И тогда он как раз заговорил о завершении карьеры. Я объяснил, что верю в него, а это всего лишь преграда на дальнейшем пути. В результате отправились на сборы, и Хабиб продолжил побеждать», — рассказал Нурмагомедов-старший на встрече со студентами Махачкалинского финансово-экономического колледжа.

Хабиб Нурмагомедов получил разрыв крестообразных связок в 2014 году, из-за этого был отменён его поединок с Тони Фергюсоном.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов признался, за что Хабиба исключили из колледжа.